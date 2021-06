Colmed Magallanes: Pase de movilidad fue súper prematuro en su implementación

El presidente del Colegio Médico en la Región de Magallanes, José Antonio Sepúlveda, señaló que esta zona está preparada para el Pase de Movilidad, debido a su alta tasa de vacunación, sin embargo, recalcó que no es momento de usarlo en la situación epidemiológica que vive el país.

En conversación con Cooperativa, Sepúlveda indicó que el Pase de Movilidad "tiene un poco más de sentido en la región nuestra puesto que tenemos un porcentaje de vacunación altísimo, tenemos un 80% de vacunación de primera dosis y casi un 70% con dos dosis", con baja de contagios de Covid-19 y una positividad entre un 6-8%, que es más bajo que el 10% a nivel nacional.

Agregando que "es una gran cosa tener una cierta libertad", pero que "tampoco tiene que entenderse como una especie de libertinaje y que esto ya se terminó".

A juicio del especialista, "estuvo súper prematuro en su implementación, no así tal vez Magallanes, porque es una región más preparada para recibir un permiso de esta naturaleza, pero todas las medidas que están orientadas al sentido de dar más libertades, si bien es cierto la gente está súper cansada, pero también es cierto que tenemos un 99% de ocupación de camas críticas".

Y reflexionó que actualmente "hay que priorizar el contagio, que no nos sigamos contagiando, por lo tanto todas estas medidas que están destinadas a aumentar la movilidad son medidas que no pueden ser implementadas en este momento epidemiológico. Nadie dice que no lo implementemos más adelante, lo que pasa es que tenemos que ser criteriosos".

"Son muy bien recibidas por la población, pero que son epidemiológicamente incorrectas en el momento que estamos viviendo, tal vez más adelante si, en uno o dos meses más, cuando Santiago o el resto del país empiece a bajar los número de casos activos por día", concluyó.