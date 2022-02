El gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, explicó a Cooperativa en qué consiste un acuerdo firmado recientemente por el GORE con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). La iniciativa se denomina "Magallanes Región Solidaria" y apunta a desarrollar una "migración legal, planificada, ordenada, de refugiados", explicó la autoridad en conversación con Hablando De: "Este convenio de colaboración aplicaría para quien tiene carácter de refugiado reconocido por el país, situación que es muy distinta a lo que está ocurriendo en el norte", enfatizó Flies. En virtud del acuerdo, "estamos dispuestos -en la medida en que la Cancillería y Acnur vayan identificando refugiados- a decir que nos interesa incorporarlos a la Región, acogerlos a través de un programa especial. (Pero) hasta que no se cumpla esa condición, no está (la persona) en el paraguas del convenio; no estamos hablando de migrantes que están en forma irregular que los pescamos de un campamento en Iquique y los traemos a Magallanes", remarcó el gobernador. De hecho, "queremos que no pase en Magallanes lo que hoy día está pasando con la migración irregular en el norte", pero sí "seguir siendo una sociedad diversa, acogedora, recibiendo a personas que escapan de su país por motivos políticos, climáticos, económicos", aseveró.

