Mujer imputada por homicidio de su pareja: "Me pegó un combo en el ojo"

Una mujer fue formalizada en Punta Arenas como autora del homicio de un hombre de 37 años al interior de una vivienda en el sector del Río de la Mano, en la capital de la Región de Magallanes.

Bárbara Moreira, de 26 años, fue imputada por dar muerte la madrugada del pasado domingo 4 de agosto, a Andrés Navarro, con quien mantenía una relación sentimental informal, según detalla El Pingüino.

Según la fiscalía, Moreira tomó un cuchillo con el que le propinó seis estocadas en diferentes partes de su cuerpo, para luego dirigirse a la habitación del amigo de su pareja, Amador Tapia, a quien lo despierta con una puñalada en la espalda para que le abra la puerta, y luego le propinó un corte en la cara.

Ambos heridos fueron llevados al Hospital Clínico de Magallanes de urgencia, donde Navarro falleció por las heridas que recibió.

Una amiga de la imputada detalló que "cuando nos íbamos, Andrés le pegó un combo en la cara a Bárbara. Después de ir a tomar a otro lado, ella me dijo que volvería a la casa de Andrés porque no iba a aguantar que un tipo le levante la mano y que iba a dejar la cagá".

La imputada no recuerda bien qué pasó. En su declaración, Moreira afirmó que "Andrés me pegó un combo en el ojo derecho y caí al suelo y nos fuimos al centro. Después no recuerdo porque me borré y con mi amiga entramos a una schopería".

"Volví sola a la casa de Andrés y al estar discutiendo con el, porque me tenía tomada fuertemente del brazo, no recuerdo lo que pasó después, hasta que reaccioné en una fiesta de unos venezolanos en Independencia. Me preguntan qué me pasó por qué tenía sangre en la cara y yo andaba un cuchillo", remató.