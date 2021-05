Alcalde de Rengo quedó libre tras presunta infracción sanitaria: Detención fue ilegal

El Juzgado de Garantía de Rengo declaró este lunes ilegal la detención del candidato a alcalde de esa comuna Carlos Soto (Independiente) por presuntamente haber infringido la normativa sanitaria.

Según informó Carabineros, esta detención se dio la noche de este domingo luego que Soto -que renunció al municipio para buscar la reelección- participara de un acto de campaña por el Día de la Madre que superó el aforo permitido correspondiente a la fase 2 en la que se encuentra la comuna.

Pese a esto, en esta jornada se indicó por parte del tribunal que en este caso se estaba realizando una actividad de tipo laboral y por lo cual todos los asistentes -que fueron en total 12- contaban con sus permisos colectivos respectivos.

AHORA: Juzgado de Garantía de Rengo declaró ilegal la detención del alcalde de la comuna y de funcionario municipal, imputados por infracción al artículo 318. Plazo de investigación: 90 días. pic.twitter.com/02J2YHyV3K — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) May 10, 2021

"Ante la justicia no pueden haber privilegios y yo lo acepto, no he usado ninguna influencia y he dejado que la justicia funcione. Gracias a Dios, se ha declarado ilegal la detención y sólo me queda de verdad decirles que pasé una noche maravillosa recordando los distintos momentos que compartí con las mamitas de Rengo durante todo el día", aseguró Soto tras salir en libertad.

Además, afirmó que no se arrepiente de haber realizado este espectáculo pese a la situación sanitaria de la zona, dado que -detalló- "nosotros contratamos una empresa y lo que allí había eran algunos artistas, todos con sus permisos sanitarios y si fuera por eso no habrían transmisión de ningún canal de televisión".

De igual forma, el Ministerio Público pudo formalizar tanto a Soto como al productor de este evento, indicando los cargos por infringir el artículo 318 y decretando un plazo de 90 días para la investigación.