Colegio de Profesores de Colchagua denuncia pago parcial de sueldos a docentes de San Fernando

El Colegio de Profesores de la provincia de Colchagua denunció el pago parcial de sueldos por parte de la Corporación Municipal a docentes y asistentes de la educación en San Fernando.

"De nuevo incumpliemiento de pagos, le pagaron a algunos el 80% y hay mucha gente que recibió menos y los paradocentes recibieron mucho menos, porque les sacaron sus bonos. Así que algunos recibieron 300 mil pesos, otros 400 mil pesos, lo que también es triste", indicó la presidenta provincial del organismo, Patricia Valenzuela.

De acuerdo a lo informado por el magisterio local, la situación se atañe a las remuneraciones de agosto recién pasado.

Por su parte, la presidenta de Saecom San Fernando, Magdalena Valenzuela, agregó que "los asistentes de la educación fueron los más perjudicados, porque se suponía que también iba a ser el 80%, pero fue mucho más que eso. Hay gente que recibió menos del sueldo mínimo".

Respecto al tema, el alcalde de la comuna, Luis Berwart (IND), señaló que "para pagar las remuneraciones tenemos tres ítems: Subvención ministeral, municipial y FAEP. El FAEP ya se gastó, en lo que se tenía estipulado en relación con el ministerio. La subvención que nos entrega el ministerio nos arroja un déficit de 200 millones de pesos mensuales, que tiene que ser cubierta por el municipio",

"El municipio hoy lamentablemente no tiene recursos como los años anteriores. Los años anteriores no ocurrió, porque estabamos en una actividad normal y esos recursos si los tenía el municipio. Hoy día no los tenemos y ese ha sido el factor del problema y esperamos prontamente poder solucionarlo", puntualizó el jefe comunal.

De acuerdo a los docentes, más de una decena de profesores pensionados fueron despedidos, situación que para el municipio, se realizó en regla.

Desde la Seremi de Educación indicaron que harán valer los derechos para que se concreten los pagos de los sueldos