Fiscalía no perseverará en causa por violación de secreto contra fiscales Arias, Moya y Allendes

El Tribunal de Garantía de Rancagua acogió la solicitud de no perseverar realizada por la Fiscalía Regional de Antofagasta en la causa por eventual violación de secreto en contra de los persecutores Emiliano Arias, Sergio Moya y Marcia Allendes, tras la querella presentada por Sebastián Dávalos en el marco del Caso Caval.

En la audiencia el fiscal Juan Castro, realizó la moción respecto a los flancos abiertos en la investigación, que correspondían a la divulgación de fotos personales de Sebastián Dávalos en medios de comunicación en 2016, la declaración de Mauricio Valero durante el mismo año y la divulgación del testimonio en la misma indagatoria de Ana Lya Uriarte en 2017.

"Es una resolución que esperábamos. La solicitud de la Fiscalía Regional de Antofagasta había sido precisamente que no iba a perseverar -por el momento- de estos antecedentes, cosa que a nosotros no nos sorprende, pero que además no nos deja intranquilos", indicó el abogado de Dávalos, Carlos Fierro.

El defensor añadió que "las expectativas que tenemos, es precisamente reabrir la causa en los términos que esperamos hacerlos y de alguna manera, también sumar con estos hechos, a lo que está haciendo el fiscal (Eugenio) Campos respecto de su investigación".

El pasado 17 de julio, el Tribunal de Garantía de Rancagua ya había acogido el sobreseimiento parcial de los persecutores Arias, Moya y Allendes respecto a la publicación de boletas de honorarios pertenecientes al hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet, las cuales fueron divulgadas en un medio de comunicación en 2017.