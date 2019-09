Un incendio consumió parte de la estructura de la medialuna de Paredones, la madrugada de este sábado en la Región de O'Higgins.

Al lugar debió concurrir personal de Bomberos de la comuna, para evitar la propagación de las llamas.

"Es una medialuna que no está muy activa. Hace tiempo que no se hace un rodeo ahí y tampoco había actividades programadas para Fiestas Patrias. Creemos que se trata de un hecho fortuito, hay jóvenes que suelen ir a ese lugar en la noche, al famoso carrete y creemos que está por ahí un poco la situación del incendio", indicó a Cooperativa el alcalde de Paredones, Sammy Ormazabal (PPD).

La autoridad comunal agregó que "creemos que no tienen relación con el mundo animalista (...) no se encontró ningún panfleto. Esta medialuna no estaba operativa, así que creemos más bien, que tiene que ver con jóvenes que frecuentan el lugar para beber y fumar".

Personal de Carabineros indaga el hecho para esclarecer la causa del siniestro.