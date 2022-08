Machalí: Adolescente murió tras recibir un disparo en la cabeza

Un adolescente de 17 años murió tras recibir un disparo en la frente al interior del Estadio Municipal Guillermo Chacón, mientras compartía con compañeros del Liceo de Machalí, en el que cursaba Tercero Medio.

"Amenaza no hay, juego tampoco hubo; lo que señalan algunos de los testigos presenciales -uno en particular- es que el sujeto en un momento comienza a hacer disparos hacia el aire, pero no había pasado la bala. Sin embargo, cuando comienza a conversar con la víctima, apoya el armamento en la cabeza de ella, y efectúa el disparo", explicó el fiscal Carlos Fuentes.

El presunto autor del crimen, que era compañero del fallecido, huyó del lugar junto con el arma homicida, según testigos.