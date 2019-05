Arquitecto denunció que constructora robó su proyecto para remodelar el estadio de Iquique

El arquitecto Fernando Guarello, director ejecutivo de la empresa GuarelloARQ, demandó a la constructora Icafal y al Ministerio de Obras Públicas (MOP) de la Región de Tarapacá por utilizar su proyecto de remodelación del estadio "Tierra de Campeones" de Iquique sin entregarle compensación alguna.

Tras el terremoto en del 2014 en la capital nortina, el complejo deportivo quedó con graves daños en su infraestructura, por consiguiente, se abrió una licitación que Icafal y GuarelloARQ se adjudicaron el 21 de septiembre de 2017 –en conjunto- por 24 mil millones de pesos, según informó El Mostrador.

"Al día siguiente a mi me sacan del contrato, se quedaron con mi proyecto, no me pagaron nada, no me compensaron", dijo el profesional al mencionado medio.

Guarello explicó que está demandando "por infracción a la propiedad, porque siguieron el contrato con miproyecto que firmamos nosotros y no es de ellos. A mi me robaron el proyecto".

El arquitecto ya obtuvo un fallo favorable de la justicia y está a la espera de las otras etapas del proceso judicial.

A fines de abril, el MOP mostró el progreso de reconstrucción del Tierra de Campeones y dijo que los avances superaban el 60 por ciento.

El estadio, sin embargo, no podrá ser utilizado y se paralizará hasta que se resuelva esta demanda pues Guarello tiene que poner la rúbrica final.