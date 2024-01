Detienen a cinco carabineros de Alto Hospicio por apremios ilegítimos

Cinco carabineros de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio fueron detenidos por personal del OS9 de la misma institución, en medio de un amplio operativo desplegado en la Prefectura de Tarapacá este lunes.

Se trata de tres oficiales y dos suboficiales que son indagados por "delitos vinculados a falsificación, obstrucción a la investigación y actos vinculados al delito de tortura", de acuerdo al defensor regional de Tarapacá, Gabriel Carrión.

"En forma paralela a la investigación penal, dada la gravedad de los hechos que motivaron la detención y que se apartan absolutamente de la doctrina institucional y de la Ley, se procede a la desvinculación de la institución siguiendo su curso el sumario administrativo", confirmó la policía en un comunicado.

Los implicados de mayor rango son un comandante, un capitán y una subteniente de la mentada unidad policial.

Todos pasarán a control de detención este martes en el Tribunal de Garantía de Alto Hospicio.

DIFICULTADES PARA ENTREVISTAR A ACUSADOS

Por otro lado, el defensor regional evaluó presentar un amparo en contra del comisario de la mencionada unidad, pues por momentos no se le permitió conversar con los acusados, pese a que la juez de turno de Alto Hospicio "indicó que no había ningún impedimento, restricción, reserva o incomunicación respecto de los detenidos".

"Llevábamos esperando casi una hora y 15 minutos afuera de la comisaría y no teníamos respuesta más que aquella que indicaba que el señor comisario no iba a permitir la entrevista mientras no llegara un quinto detenido", informó Carrión esta noche en un punto de prensa.

Finalmente, el funcionario interpuso "una petición ante la juez de turno, y se salvó la situación a través de una decisión -creo yo- conforme a derecho, que permitió que la jefa de estudios de la Defensoría y quien les habla pudiésemos entrevistarnos con cuatro de los cinco detenidos en esta causa", a la espera del último implicado.