Empresario libanés en Iquique tras explosión en Beirut: "No he podido comunicarme con mi familia"

La impresionante explosión que sacudió fuertemente a Beirut este martes no dejó a nadie indiferente, ni siquiera a los libaneses que se encuentran por el mundo, y que ven con preocupación lo ocurrido.

Es el caso de Isaa Jafaar, presidente de la Unión de Empresarios de Zona Franca de Iquique, quien a pesar de ser oriundo del Líbano, vive hace más de 25 años en Chile y preside dicha asociación desde su creación en el año 2012.

En conversación con Cooperativa Regiones, manifestó que si bien son varios años los que ha vivido fuera de su país, la mayoría de su familia reside en la capital libanesa, de hecho, varios de ellos cerca del lugar donde ocurrió la explosión.

"Tengo a toda mi familia viviendo en el Líbano, hermanos, primos, familiares en la misma zona donde ocurrió la explosión, sobrinos que trabajan ahí mismo. No me he podido comunicar con ellos todavía, no me puedo conectar porque parece que no hay luz, o las antenas se han caído en ese sector, no hay contacto. He podido hablar con familiares al sur del Líbano, pero ellos tampoco saben de los que viven en el centro de Beirut", indicó.

Sobre el hecho, Jafaar descartó que el hecho fuera un atentado: "Esto no es un atentado, esto fue un accidente. Según el director nacional de las Aduanas del Líbano, era un barco que se incautó al comienzo del conflicto con Siria. Este barco estaba lleno de explosivos iba dirigido a Siria, se incautó, se trasladó a Beirut y se depositó el cargamento en el puerto. Es un hecho que encuentro lamentable, terrible", finalizó Jafaar.