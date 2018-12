Extranjero que se auto denunció obtuvo visa temporal en Tarapacá

El joven mexicano, Iván Ceja, oriundo de Cancún, obtuvo su visa temporaria de residencia en Chile a través del proceso de regularización, inciado en abril de este año, en Iquique, en la Región de Tarapacá, después de haber entrado al país clandestinamente.

Ceja contó que entró al país caminando, por pasos no habilitados, con un grupo de amigos, desde Perú.

"Soy de Cancún y quería conocer Sudamérica. Llegué a Bolivia y luego a Perú,

donde con un grupo de amigos pasamos caminando a Chile por un

paso clandestino, ya en Arica, nos vinimos a Iquique, donde me dijeron que debía arreglar mis papeles, así que me auto denuncié en la Pdi, y estuve tres meses firmando hasta que me informaron del proceso de regularización e inicie el trámite que hoy ya está listo", dijo Ceja.

Este permiso, le permitirá trabajar durante un año en nuestro país y es el primer y único mexicano en obtener el permiso en Tarapacá.