Hombre completó 12 días desaparecido en Alto Hospicio: su camioneta apareció en Bolivia

Este lunes se cumplen 12 días de la desaparición de Juan Carlos Alexis Ulloa Zepeda, a quien se le perdió el rastro la tarde del jueves 22 de septiembre luego de que le asegurara a su pareja que no podría ir a retirar a su hijo al colegio en Alto Hospicio porque andaba trabajando en la vecina comuna de Pozo Almonte, Región de Tarapacá.

"Le hablé a las tres de la tarde porque tenía que ir a buscar a mi hijo al colegio y él me dijo que no podía porque andaba arriba (en Pozo Almonte). A las cuatro le volví a hablar y ya no le llegaban los mensajes ni nada", cuenta la pareja de Juan Carlos, Darinka Ávila, quien asegura que tras esa conversación el desaparecido le envió una fotografía mostrándole que estaba en Pozo Almonte.

Al día siguiente, el viernes 23 de septiembre, luego de reiterados llamados y mensajes que Juan Carlos no contestó, la familia realizó la denuncia por presunta desgracia en la Tercera Comisaría de Carabineros de Alto Hospicio, desde la cual se dio cuenta de la situación al Ministerio Público que ordenó a la PDI iniciar la investigación para dar con el paradero del desaparecido.

"Carabineros solo nos dijo que teníamos que esperar y si es que él aparecía tenía que acercarse allá para constatar lesiones", comentó Darinka. Y añadió que se acercaron a un cuartel de la PDI para entregar todos los antecedentes que manejan al respecto.

Entre los antecedentes con que cuenta la familia está el relato de dos amigos del desparecido, quienes aseguraron haberlo acompañado el jueves en un viaje a las comunas de la Provincia del Tamarugal. "Nos dijeron que habían subido con él el jueves y eso fue el miércoles... el miércoles subieron con él para Pozo Almonte. Nosotros llegamos donde una persona que nos mostró las cámaras y nunca fue el jueves", agregó la pareja de Ulloa Zepeda.

Por esta contradicción, la mujer dijo que los amigos "quizás tienen miedo o quizás saben algo", pero no se explica por qué mintieron al indicarle que dicho viaje a Pozo Almonte lo realizaron un día después, y no el miércoles como afirmaron: "No me lo explicó, porque ellos llegaron a la casa de nosotros a ayudarnos a buscarlo. Ellos dicen que fueron el jueves a Pozo, que una persona no estaba y cuando bajaron (a Alto Hospicio) dicen que los fue a dejar a la casa, que mi pareja iba a ir a lavar el auto y que después se iba a ir a mi casa".

Lo cierto es que el vehículo en que se trasladaba Ulloa, una camioneta Mitsubishi L200, apareció el viernes, un día después de su desaparición, en Bolivia.

"El dueño de la camioneta llegó a la casa de la mamá de Juan Carlos y como no estábamos nosotros, nos llama y nos dice que la camioneta le aparece en Bolivia. Pero hasta ese momento él no sabía que Juan Carlos estaba desaparecido y ahí nosotros le contamos", dijo Darinka, que además reveló que "el GPS salía que había ido a Mamiña, que estuvo parado cuatro horas ahí y después se fue a Pica, y de ahí llegó a Bolivia", país hasta donde llegó el vehículo tras cruzar la frontera por pasos no habilitados.