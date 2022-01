El doctor Roberto Gálvez, secretario del Colegio Médico en la zona jefe y jefe de la UCI del Hospital de Iquique, en conversación con Cooperativa analizó la crítica situación en la Región y destacó que hay un alto porcentaje de personas vacunadas. Además, dio cuenta de que las personas que actualmente están con respiración mecánica no tienen su esquema completo. Finalmente llamó a no relajarse y no confiarse ante el poco peligro que se piensa que tiene ómicron.

