Jornada de limpieza retiró 1,7 toneladas de basura de caleta San Marcos en Iquique

Un total de 1.750 kilos de basura y escombros fueron retirados de la playa de caleta San Marcos, al sur de Iquique. En la actividad, participaron varias empresas y la Municipalidad de Iquique, con el fin de lograr seis jornadas de hermoseamiento y limpieza del borde costero de la primera región, además de educar a los niños y jóvenes del sector.

Niels Chubensberger, un niño de nueve años que participó de la jornada dijo que "me parece bueno limpiar la playa, para que esté limpia y no se contamine el mar. No me gusta la playa cochina".

El vicepresidente de la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte Grande, (Asipnor), Marcos Gómez, indicó que "nosotros participamos y seguiremos haciéndolo. Es muy bueno recuperar estas playas para la comunidad y es excelente que niños colaboren porque ven que es necesario cuidar el entorno y no de forma reactiva, sino que creando una conciencia de no botar basura".

Diego López, director de Medio Ambiente de la Municipalidad de Iquique, señaló que "es mucho más fácil que los niños aprendan en la infancia los valores ambientales que hoy tanta falta hacen en la cuidad. Se han tendido a normalizar malas prácticas como el dejar colillas, el no ser responsables con los desechos de las mascotas. Lo principal es educar a la comunidad para que cuiden su propio entorno".

La campaña "Yo limpio mi playa, yo cuido mi Iquique", limpiará una caleta al mes y Chipana será el próximo balneario intervenido durante el primer viernes de julio.