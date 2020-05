Reconstituyeron escena del crimen de mujer hallada en un bolso matutero

Este domingo se llevó a cabo la reconstitución de escena del homicidio de la mujer cuyo cuerpo fue encontrado el pasado viernes al interior de un bolso matutero en el sector norte de Iquique.

La diligencias comandadas por la Brigada de Homicidios de la PDI y el fiscal adjunto de Iquique, Francisco Almazán, consistieron en reconstruir la dinámica de los hechos en el domicilio donde el propio imputado, una vez detenido, confesó darle muerte a la mujer.

"La idea es recabar lo antes posible todas las diligencias tendientes a esclarecer los hechos, y una diligencia fundamental para nosotros resultaba ser esta reconstitución de escena que contó con la colaboración del imputado", manifestó Almazán.

Dinámica

Según la declaración del acusado, fue durante el pasado viernes en la noche cuando el imputado de 27 años y de nacionalidad peruana, se encontró con la mujer cerca del inmueble donde él vivía de allegado en la población Jorge Inostrosa.

Luego de invitarla a tomar unos tragos al interior de su pieza, la mujer fue -supuestamente- sorprendida por el sujeto tratando de hurtale dinero, situación que enfureció al imputado, causándole la muerte, según el comisario de la Brigada de Homicidios de Iquique, Luis Galaz, por medio del estrangulamiento.

"Lo que nosotros tenemos hasta el momento es que la víctima presenta síntomas asfícticos y una compresión en el cuello, por lo tanto, desde un principio nosotros tenemos como causa posible de muerte la asfixia por estrangulamiento, además de lesiones en su cabeza", declaró el comisario.

Tras el hecho, el hombre introdujo a la mujer en un bolso matutero y la arrastró hasta las afueras de la vivienda donde la lanzó desde -al menos- cuatro metros calle abajo.

El hombre se deshizo del cuerpo de la mujer lanzándola hacia la calle. (Foto: Daniela Esquivel, Cooperativa)

"Era muy educado"

En conversación con Cooperativa Regiones, la mujer que le brindó una pieza en su vivienda lo describió como un joven educado y trabajador. Sin embargo, el sujeto cambió su identidad para ocultar su prontuario policial.

"Era muy educado. Él vestía muy torrante porque no tenía prendas para vestirse. Él dijo que había llegado hace un mes de Perú y que no podía salir por la situación actual, entonces me causó pena. El error mío fue no haberle pedido sus documentos porque él me dijo que se llamaba Juan, y ahora sé que no se llamaba así", manifestó la propietaria de la vivienda quien decidió mantener su identidad en resguardo.

El acusado se mantenía prófugo y con órdenes de detención vigente por los delitos de homicidio y robo con intimidación perpetrados en la Región Metropolitana. Este lunes será formalizado en el Juzgado de Garantía de Iquique.