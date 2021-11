Siete bomberos de Alto Hospicio esperan ser reintegrados a sus funciones

La Corte de Apelaciones de Iquique ordenó reintegrar a sus funciones a siete voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa de Huantajaya de Alto Hospicio, tras acoger un recurso de protección en contra del directorio de dicha institución bomberil que encabeza el superintendente Carlos Fuentealba.

Lo anterior, luego de que los afectados denunciaran ser expulsados por el directorio tras denunciar irregularidades al interior de la institución.

"Nosotros hemos visto durante el tiempo hartas irregularidades que han ido ocurriendo en la adminstraciones de nuestra autoridades bomberiles. Hicimos una carta pidiéndole explicaciones al directorio, en especial al superintendente, y pidiendo su renuncia porque nosotros no estamos de acuerdo con lo que él está haciendo", manifestó Farid Danilla a Cooperativa Regiones, miembro honorario de la compañía y uno de los denunciantes.

Entre las irregularidades denunciadas se encuentran; acusaciones sobre mal proceder en casos de abuso sexual contra voluntarias, la disolución el consejo superior de disciplina, la creación de una empresa a beneficio de la superintendencia sin rendir ingresos ni egresos, transformar un carro bomba en transportador de agua a beneficio de dicha empresa, entre otras.

Danilla señala que una vez enviada la carta, fueron inmediatamente expulsados de la institución, y pese a que fue en el mes de octubre cuando el máximo tribunal ordenó la reincorporación de los voluntarios, ésta aún no se hace efectiva.

"No nos ha llegado nada. Lo que sí les llegó a los otros voluntarios fue una carta informándoles que estamos separados hasta que sesione el consejo superior de disciplina porque van a analizar el caso, pero no nos ha llegado nada que diga bien claro que en base a lo manifestado por la Corte de Apelaciones ustedes se reintegran a nuestra institución, no ha llegado nada", precisó.

Respuesta

Sobre esto y al ser consultado por el diario La Estrella de Iquique, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa de Huantajaya, Carlos Fuentealba, expresó que no se referirá por ahora a lo acontecido. Sin embargo, dijo que el fallo de la corte obliga a los voluntarios a seguir el proceso interno de la institución.

"Se deja sin efecto el cese de funciones de los recurrentes como voluntarios bomberos, los que deberán reintegrarse, debiendo continuar el procedimiento disciplinario a su respecto, con apego a la normativa pertinente", finaliza el documento judicial.