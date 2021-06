Tarapacá: Fiscalización de Contraloría reveló deficiencias sanitarias en retorno a clases

Una fiscalización de Contraloría reveló deficiencias sanitarias en el marco del retorno a clases presenciales durante el mes de marzo en la Región de Tarapacá.

Así lo dio a conocer la propia institución a través de un informe donde se advierten varias situaciones al interior de los siete establecimientos que inspeccionó el órgano contralor en la Provincia de Iquique.

En dos de ellos, se detectó que no describieron en el "Plan de funcionamiento 2021" las rutinas de ventilación y lavado de manos. En otros tres se pudo establecer que los bidones de desinfectantes se mantenían sin el etiquetado de autorización del Instituto de Salud Pública, ni las recomendaciones de uso del fabricante, "hechos que no se avienen con las instrucciones del Ministerio de Educación y los protocolos emitidos por la Subsecretaría de Educación para el retorno seguro a clases presenciales en marzo de 2021", indica el informe.

El documento, además, precisa que se comprobaron faltas en la organización de la jornada escolar, ya que un recinto educacional no había fijado horarios diferidos de entrada y salida de clases. Tres planteles no contaban con la indicación de aforo permitido en algunas de sus dependencias y en uno de ellos no había distanciamiento mínimo de un metro en la disposición de mobiliario en salas de clases, "todo lo cual no se ajustaba a lo recomendado por el Ministerio de Educación en los protocolos respectivos", señalaron.

El informe también reveló que la situación particular de cada establecimiento se producía en los recreos, donde se observó estudiantes sin el distanciamiento físico entre ellos. Por último, se constató que en un colegio no se estaba cumpliendo con la rutina de ventilación en sus salas de clases.

"Es positivo"

Desde la seremi de Educación de Tarapacá indicaron que en enero de este año todos los establecimientos educacionales hicieron ingreso de su plan de retorno, los cuales son constantemente supervisados y fiscalizados por el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación y las autoridades sanitarias.

Sin embargo, el seremi de la cartera, Claudio Chamorro, calificó como positivo que instituciones externas puedan hacer observaciones del proceso.

"Es importante y es positivo que organismo externos como la Contraloría realicen este tipo de gestiones, ya que de esta forma nos permite ir mejorando, ir analizando y adaptando cualquier tipo de situación que se vaya presentando en el momento. Ahora, hay que recordar que son los mismos padres y apoderados quienes tienen ese poder de fiscalizadores, de forma que si ellos detectan algún tipo de anomalía de inmediato puedan ponerlo en conocimiento de las instancias correspondientes", sostuvo.

Coelgio de Profesores

La presidenta regional del Colegio de Profesores, Arline Oro, manifestó que dicho documento solo viene a ratificar lo que el Colegio de Profesores ha señalado desde el comienzo de la pandemia.

"Quizás para algunos son cosas pequeñas pero nosotros sabemos que son primordiales para el cuidado de nuestros niños y profesores. Además, ese documento ratifica lo que ha dicho el Colegio de Profesores desde el comienzo de esta pandemia; que no están las condiciones sanitarias ni para nuestros niños, ni para nuestros docentes y paradocentes. Si hicieramos un detallado de cada colegio en Tarapacá, nos encontraríamos con muchas sorpresas", declaró Oro.

Frente a esto la dirigente fue clara. "Nosotros desde que empezó la pandemia hemos propuesto que el retorno (a clases) tiene que ser en Fase 4 y con las condiciones sanitarias correspondientes. No hemos cambiado de opinión, al final nos están dando la razón", cerró.

Sobre los reparos a las indicaciones realizadas por la Contraloría, la Seremi de Educación deberá informar documentadamente en un plazo de 60 días hábiles las medidas adoptadas por los recintos educacionales.