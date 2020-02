A 10 años del devastador terremoto de magnitud 8,8 y el tsunami del 27 de febrero de 2010, el alcalde de la comuna maulina de Constitución, Carlos Valenzuela, conmemoró la tragedia que causó la muerte de 102 de sus habitantes y la desaparición de otras 10 personas, el registro de víctimas más alto en el país para una sola ciudad. El jefe comunal independiente, que evidenció "puntos pendientes" en la reconstrucción de la ciudad, conversó con Cooperativa al término de una misa que finalizó a las 03:34 horas, hora exacta del sismo, que no contó con la presencia del Presidente Piñera, que viajará a la Región del Biobío durante esta mañana. "Agradezco que no haya venido y haga cambiado su itinerario, porque era evidente que se iban a venir las manifestaciones, y no quiero que estemos peleándonos entre nosotros", comentó el alcalde.

