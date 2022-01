Alcalde de Curicó: Piñera vino al nuevo hospital solo a descubrir una placa con su nombre

El alcalde de Curicó, Javier Muñoz (DC), cuestionó la visita que realizó este viernes el Presidente saliente Sebastián Piñera a las obras del futuro Hospital Provincial.

Dos meses antes de dejar el cargo el próximo 11 de marzo, el Mandatario recorrió esta mañana las instalaciones del nuevo centro de salud de alta complejidad, cuya construcción, según el Gobierno, alcanza un avance del 99,5 por ciento.

El recinto contempla su entrada en operaciones para los próximos meses, lo que contempla la apertura del Hospital de Día y la accesibilidad correspondiente para el personal y los usuarios de salud a ese sector del recinto.

Acompañado de los ministros de Salud, Enrique Paris, y de Obras Públicas, Alfredo Moreno; además del subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, Piñera descubrió una placa con su nombre y, en un discurso, aseguró que se inauguraba el hospital más grande de la provincia.

"'Estamos materializando uno de los grandes sueños de esta región, porque este nuevo hospital es mucho más que un edificio, es realmente una seguridad una tranquilidad para que todos los habitantes que van a estar protegidos y servidos'', afirmó el Jefe de Estado.

"Esto claramente no es una inauguración", respondió el alcalde de Curicó a Cooperativa: "Nos queda claro, después de haber acompañado y haber estado en esta actividad, que el principal interés del Presidente y de toda su comitiva era a venir a descubrir una placa que lleva su nombre, porque evidentemente que esto no va a estar en operaciones antes del 11 de marzo", cuestionó.

"Nosotros además le hemos manifestado al Presidente, muy caballerosamente, que este hospital desarrolló todo su financiamiento y tuvo su piedra con la Presidenta Michelle Bachelet, que curiosamente no está en la placa recordatoria", añadió Muñoz.

Lamentablemente hoy el presidente @sebastianpinera vino al nuevo Hospital solo a descubrir una placa con su nombre. 🤦🏽‍♂️ No tenemos una fecha de entrega clara, no habló del entorno del recinto, de la implementación, insumos y personal... no hablo nada de lo realmente importante.