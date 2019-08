Alcalde de Longaví se disculpó a nombre de la comuna ante denuncia de discriminación

El alcalde de Longaví, Cristián Menchaca (UDI), ofreció disculpas tras la denuncia generada en la comuna luego de que el equipo de fútbol amateur Luis Zúñiga reclamara por los puntos en contra de San Francisco, por no tener inscrito en la banca a Nibaldo Riquelme (36), joven con síndrome de down que se desempeña como aguatero de la institución.

El debate escaló entre los habitantes de la comuna y la familia de Nibaldo, quien cumple esa función desde hace 23 años, acusó discriminación, quedó a la espera de las disculpas de la asociación local de fútbol y anunció en estudio de acciones legales.

"Fue una seguilla de errores. Como alcalde pedimos las disculpas a la familia, a la comuna y al país. Esto va a sentar un precedente para que el club de Nibaldo lo inscriba correctamente y así nadie lo pueda discriminar. La pena que tiene Nibaldo y su familia es entendible", dijo el alcalde.

El jefe comunal agregó que "no creo que haya existido intencionalidad de discriminación de ninguno de los clubes. Fue la pasión lo que los llevó a perderse en esto. Todos conocemos a Nibaldo y velaremos porque una situación no se repita".

Respuesta del club acusador

Francisco Castillo, presidente del club Luis Zúñiga, que reclamó por la no inscripción de Nibaldo Riquelme en el San Francisco, aseguró que se realizó una reunión de la Asociación de Fútbol Amateur de Longaví en la que se analizó el caso e insistió en que se trató de un reclamo netamente deportivo.

"Acá no hubo discriminación; fue un reclamo deportivo por lo establecido en las bases y ante eso no podemos hacer nada. A nosotros como club se nos ha tratado muy mal por esto, pero yo pregunto ¿quién discrimina? ¿Nosotros o el club que no lo ha inscrito? Daremos explicaciones a la familia de lo que ocurrió", dijo Castillo.

En la plaza de Longaví se han extendido lienzos en apoyo a Nibaldo y se programó un partido de fútbol para solidarizar con el aguatero del San Francisco, programado para el jueves al mediodía, oportunidad en la que se le entregará la camiseta del club.