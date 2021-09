Defensa alegará inimputabilidad de empresario sospechoso por crimen de José Miguel Uribe

La defensa de José Fuenzalida Calvo, imputado por el homicidio calificado de José Miguel Uribe, ocurrido el 21 de octubre del 2019 en las afueras de Curicó, alegará la inimputabilidad del empresario en la muerte del joven.

También lo hará en el caso del homicidio frustrado ocurrido esa misma noche, del que fueron víctimas dos jóvenes heridos de bala con la misma arma utilizada contra Uribe, de acuerdo al relato de la Fiscalía y de la parte querellante.

Así lo anunció la defensa la mañana de este martes, durante los alegatos de apertura del juicio de este recordado caso del estallido social, realizados en el Tribunal Oral en lo Penal de Curicó, y donde estableció como base de su alegato la supuesta interdicción de Fuenzalida Calvo.

#Maule: Este martes se realizaron los alegatos de apertura del juicio en contra de José Fuenzalida Calvo, imputado por el homicidio de José Miguel Uribe Antipani durante el estallido social, abogado defensor del empresario, fundará inimputabilidad de su cliente @Cooperativa pic.twitter.com/R6cnXrjSoU — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) September 22, 2021

"En la audiencia de preparación pedimos que se consignara en el acápite noveno del auto de apertura algunas palabras respecto de la tesis de falta de responsabilidad penal fundada, en definitiva, por falta de culpabilidad", explicó el abogado del empresario, Mauricio González.

Según el jurista, "esto no es tan simple como se propone, no es una cuestión de locura o demencia; estimamos que el imputado no podrá ser condenado por delito alguno. En el peor de los casos podrá acreditarse la comisión de un hecho típico y antijurídico, sin embargo, el elemento de culpabilidad no puede establecerse en este juicio, por ausencia de imputabilidad".

También acudieron a la instancia el ex fiscal Carlos Gajardo, abogado de la familia de la víctima fatal, así como el fiscal jefe de Curicó, Miguel Guajardo, y el abogado de la municipalidad.