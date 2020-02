No pasa inadvertido el Chevrolet 1951 Coupe que este verano comenzó a rodar por las calles de Vichuquén, en la Región del Maule. El clásico es propiedad del ex alcalde Román Pavez, quien lo heredó de su padre y lo recuperó para devolverlo al asfalto. "Íbamos con mi papá a Playa Paula, a Llico y a todas partes... Tiene un valor sentimental y ahora, con mi hijo Raimundo y la familia estamos recorriendo la comuna y otros lugares, como lo hacíamos con mi viejo", contó Pavez a Cooperativa Regiones. En las puertas laterales, el clásico lleva el nombre del ex jefe comunal, "Román Pavez López, un amigo siempre". Consultado por si éste podría ser un modo oblicuo de volver a las voluntades de los votantes, contestó: "Estamos trabajando para eso".

