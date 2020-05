Empresaria fue víctima de violenta encerrona en Constitución

Una cinematográfica encerrona de dos vehículos a una mujer que conducía hacia el puerto de Constitución, investiga la PDI de la comuna costera.

Angélica Morales, empresaria pesquera, relató a Cooperativa Regiones el asalto que le significó la pérdida de 11 millones de pesos y el impacto psicológico del violento atraco.

"En la curva cerca del Cerro de Arena, un jeep que estaba en el mirador trató de bloquearme, pero lo esquivé, ahí un segundo auto que me seguía, me adelantó y bloqueó el paso. Intenté dar marcha atrás, pero el jeep estaba bloqueando el camino", contó la víctima.

La mujer agregó que "ahí se bajaron cuatro hombres del auto y dos del jeep, con martillos y pistolas. Me rompieron el vidrio del piloto, me bajaron con golpes y apuntando con pistolas se llevaron la cartera con la plata y otras cosas de valor, creo me estaban esperando".

#Maule: Mujer denunció el robo de más de 11 millones de pesos luego que 6 sujetos le hicieran una encerrona en dos vehículos camino al puerto de #Constitución. La @PDI_Maule se encuentra a cargo de la investigación @Cooperativa #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/zSarD8kVBw — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) May 29, 2020

Desde la PDI de Constitución señalaron que se hicieron cargo de la investigación que arrojó diligencias inmediatas en la búsqueda de los vehículos, mientras la comunidad de la ciudad reclama mayor presencia policial y de militares en las calles.