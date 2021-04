Una veintena de cabañas de uso turístico conforman la denominada "toma VIP" en la Playa Maguillines del puerto de Constitución, en la Región del Maule. El miércoles, la Gobernación Provincial de Talca dispuso el desalojo -"con auxilio de la fuerza pública"- del terreno, que es fiscal y administrado por la Armada. Según esta institución, en el sector hay nueve "propietarios" irregulares, tres de los cuales solicitaron una concesión marítima, que les fue negada. En conversación con Cooperativa Regiones, el empresario turístico Orel Rojas dijo esperar "con bastante angustia" el inminente desalojo, que debería concretarse dentro de los próximos días. "He estado 19 años (aquí), trabajando mucho; me he deslomado... Me ha tocado tsunami, terremoto, perderlo todo, y ya los años pasan y uno está más viejo, entonces... Me emociono, porque aquí hay mucho trabajo para la comunidad", dijo el hombre, que aseguró tener su negocio -Surf Camp Maguillines- "en regla", descontando el elemento clave de estar instalado en un terreno del Estado. Cuenta que en éste ha invertido más de 40 millones, para la construcción de cabañas, una cafetería, domos y cabinas.

