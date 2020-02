Habló mujer que lanzó excremento a concejal en Talca

Este martes, el concejal de Talca, Juan Carlos Figueroa, fue atacado con una bolsa de caca en plena reunión municipal en la región del Maule. Este hecho se viralizó por lo asqueroso.

"Terminando el concejo, ella me espero en el salón del municipio y me agredió verbalmente y me tiró excremento en todo mi cuerpo, en la cara. Es una agresión que no voy a tolerar", relató Figueroa, quien criticó el trabajo del municipio.

Al ser consultada por las posibles acciones legales del concejal, la autora de los hechos María Argentina Silva respondió en Chilevisión. "Que lo haga. Lo que yo le hice, no le he pegado, no le hecho nada", dijo la señora, quien es trabajadora municipal.

"Es una manera de protestar porque él no escucha las cosas. Es un atrevido y yo soy la voz de la gente. Ustedes no lo conocen. Resulta que él tiene un instituto y a muchos profesores les robó las imposiciones. Para mí, él es un sirvengüenza", dijo Silva a CHV.

"No fue una bolsa (con excremento). Yo subí al concejo y cuando yo llegué, le empezó a decir al alcalde que me echara. No es delito porque yo no le hice nada. Él me quería echar", relató Silva quien no sabía si responder a JC Rodríguez o a Sergio Lagos.

"Es lo más ridículo", admitió Monserrat Álvarez por la pelea entre los matinales de CHV y Canal 13 por entrevistar a la mujer. Al final el canal de Luksic se impuso y terminó de hablar con ella.

¿Y el origen de la caca?

Silva contó en "Bienvenidos" que intentó conversar con el concejal, pero él no habría querido. "Entonces dije: 'Ya, este es tu castigo' y se lo tiré. Se puso a gritar como loco", relató.

"'Él me hostiga, me pescaba de los hombros, yo lo dejé pasar mucho, si yo hubiese sido otra persona mas violenta le hubiese hecho otra cosa, pero no le quise pegar'", relató Silva, como justificándose.

La trabajadora municipal contó que se dirigió hacia los baños del edificio y le pidió a una señora que le facilitara el excremento, que puso en un botella y lo derramó sobre el concejal.