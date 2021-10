INDH analiza acciones por cuestionado procedimiento de Carabineros en Talca

La sede Maule del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) analiza intervenir tras un cuestionado procedimiento de Carabineros realizado en una vivienda de Talca este miércoles, luego de que se viralizara un registro en el que se ven agresiones mutuas entre efectivos y propietarios.

El personal llegó al lugar tras seguir a dos jóvenes que huyeron al ser detectadas a bordo de una motocicleta sin patente, enfrentándose en el domicilio a la resistencia de las infractoras y de sus familiares, y en minutos, comenzaron los insultos y golpes con objetos contundentes entre ambas partes.

Según el relato del dueño de casa, Ricardo Aedo, "mi señora tiene un corte de 14 puntos, mi hijo no sé bien cómo están sus dientes (porque) tiene rota su boca y desfigurada su cara", y además aseguró que "Carabineros vino a mi casa a golpear niños y mujeres por una infracción de tránsito".

"Caigo en llanto cada vez que me acuerdo del tema, me pongo súper nervioso cuando veo los videos. Mi hijo pequeño creyó que su mamá estaba muerta y que no le queríamos decir", afirmó.

Por su parte, el prefecto de Talca, Álvaro Escobar, indicó que el procedimiento terminó con la detención de "seis personas adultas -cuatro hombres y dos mujeres-, algunas con antecedentes policiales, y la incautación de droga", y que cinco carabineros resultaron lesionados.

"Todos los antecedentes serán puestos a disposición del Ministerio Público, y se dispondrá una investigación administrativa para determinar si existen responsabilidades en el hecho", anticipó el oficial.

📍INDH Maule👉 A raíz de la detención llevada a cabo por Carabineros dentro de un inmueble en Talca, la sede regional levantó relatos de los afectados y lesionados, y analiza acciones a desarrollar.



📽️ David Bahamondes, Jefe Regional(s) INDH Maule. pic.twitter.com/L8BuiYeyQV — INDH Chile (@inddhh) October 7, 2021

Conocidos estos antecedentes, el jefe regional (s) del INDH, David Bahamondes, informó que "a primera hora, la abogada de la sede Maule entrevistó a las personas detenidas en relación con estos hechos, y actualmente, el Instituto analiza las acciones que nos corresponda desarrollar en el marco de nuestro mandato a la mayor brevedad".

Este jueves, la Justicia dictó arraigo nacional y prohibición de acercarse a dos carabineros para los seis detenidos, que prontamente serán formalizados de nuevo en el marco de la investigación, que se extenderá por tres meses.