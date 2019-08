Locatarios del Mercado de Talca expresaron molestia por incertidumbre en financiamiento de obras

Molestia en los locatarios del Mercado de Talca ha generado la incertidumbre en torno al financiamiento compartido entre el Gobierno y el Consejo Regional del Maule para las obras del Monumento Histórico Nacional.

Ello debido al anuncio de la RS (Resolución Social) del proyecto de reconstrucción que contempla 17.500 millones de pesos, de los cuáles el gobierno local comprometió a través de la Subdere el 50 por ciento del financiamiento, lo que no fue asegurado por el subsecretario de la cartera, Felipe Salaberry, en su visita última al Maule durante el fin de semana.

"Vinieron a celebrar y se nos dijo que el se iba a votar en el CORE, lo que no ocurrió. Luego supimos que desde la Subdere no aseguraron los recursos, lo que vinieron a hacer acá con desayuno y show no sirvió para nada, era solo un papel firmado", dijo el presidente del sindicato, Abel Sepúlveda.

La secretaria de los locatarios, Sonia Miranda, agregó que "se nos dijo que esto estaba listo, que estaban listos los recursos, pero nuevamente vemos cómo se posterga la reconstrucción del Mercado de Talca que lleva más de 20 años esperando".

Consejeros

El consejero regional Rodrigo Sepúlveda (independiente) agregó que "hemos asistido a una comedia de equivocaciones esta semana: se anuncia la RS y luego el subdere nacional desconoce el proyecto y dice que hay que tomarse un tiempo para analizar el aporte comprometido por las autoridades. El Gobierno está haciendo agua en el Maule y solamente pedimos que se pongan de acuerdo en tiempos y financiamiento".

El presidente del CORE, César Muñoz (UDI), anunció que "no tengo la seguridad que los recursos se aprueben el próximo martes. Es posible que nos tomemos un tiempo para poder enterarnos de lo que está pasando. Faltan antecedentes y cuando estén todos en la mesa lo vamos a votar".

Gobierno

El propio intendente Pablo Milad improvisó una conferencia de prensa en la que señaló que "me acabo de comunicar con Felipe Salaberry y la Subdere se hará cargo del 50 por ciento del financiamiento. Eso despeja todas las dudas que se habían generado. Y el otro 50 por ciento lo pondrá el Consejo Regional, lo pondremos en tabla para el próximo martes".

Finalmente, el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz (UDI), comprometió dentro del proyecto oficinas para Cultura y Sernatur, además de encargarse de las obras de mitigación del traslado de los locatarios a un nuevo lugar mientras se desarrolle la obra, que en un principio se espera esté lista en dos años después de iniciada la reconstrucción.