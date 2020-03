Maule: Alcalde de Cauquenes y funcionarios de hospitales entraron en cuarentena preventiva

Juan Carlos Muñoz, alcalde de Cauquenes, entró en cuarentena junto a varios funcionarios municipales luego de estar en contacto directo con el subdirector del hospital local que dio positivo a Covid-19 y sostuvo varias reuniones con la autoridad y su equipo de trabajo.

Tras conocerse los dos primeros casos en la Provincia de Cauquenes por coronavirus, uno de ellos un médico del hospital, varias personas, entre ellas autoridades, que tuvieron reuniones con el profesional, debieron adoptar las medidas de prevención correspondientes.

La autoridad comunal, que estuvo hace una semana en reunión con el subdirector, y desde que se enteró del contagio de éste, está en cuarentena en su casa. En tanto, se estima que este domingo conozca los resultados del examen para verificar si está dentro de los contagiados con el Covid-19.

Muñoz comentó que "hasta ahora no he tenido ningún síntoma ni nada, lamentable por la gente del hospital, porque yo tengo familiares que trabajan ahí, y tampoco han tenido síntomas. Y no he sabido de otras personas que tengan síntomas. Así que se ha generado una alarma que no debiera ser".

Dentro de este mismo contexto, el Hospital de Curicó informó también que el director y subdirectora de gestión asistencial del establecimiento iniciaron un aislamiento preventivo en sus respectivos domicilios.

La medida fue adoptada por la autoridad sanitaria respectiva, como parte de los protocolos de trazabilidad de personas que han mantenido contacto con pacientes Covid-19.