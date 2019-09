Luego de conocido el fallo del Tribunal Ético del Colegio Médico que sancionó a Otto Dörr tras denuncias en su contra por vinculaciones con la ex Colonia Dignidad, los querellantes exigen la revocación del Premio Nacional de Medicina entregado el 2018 al psiquiatra.

El dictamen estableció, después de más de un año de juicio interno, que el galeno perteneció al "círculo de hierro" del ex jerarca alemán Paul Schäfer y avaló la defensa pública de los actos delictivos en Villa Baviera que detectó el Informe Rettig.

"Valoramos el fallo en la dimensión de los nuevos antecedentes que ubican a Otto Dörr no solo como un simpatizante de la ex Colonia Dignidad, sino como uno de los integrantes del círculo de hierro de Schäffer, por lo que esperamos que la justicia tome parte y que se le quite el Premio Nacional de Medicina", dijo Gabriel Rodríguez, vocero de la Agrupación por la Memoria y los DD.HH Colonia Dignidad.

El abogado y víctima de Paul Schäffer Winfried Hempel agregó que "estamos meridianamente satisfechos con el fallo. Vamos a continuar con los trámites judiciales y esperamos que se revoque el Premio Nacional de Medicina, debido a que claramente no cumple con los estándares éticos".

Otto Dörr recibió el Premio Nacional de Medicina en marzo del 2018 y luego de las denuncias en su contra por vinculaciones y defensa de la ex Colonia Dignidad, el galardón fue suspendido