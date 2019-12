Sobreviviente de la tragedia de San Javier: "Se murieron mis amigos"

Seis personas muertas, cinco haitianos y un chileno, fue el saldo del accidente de tránsito del pasado martes en la Ruta Los Conquistadores de San Javier, luego de que un camión impactara por alcance a un minibús que transportaba a 13 temporeros de la zona.

Las víctimas haitianas están siendo veladas en el templo evangélico cristiano El Sembrador de la comuna maulina, comunidad a la que pertenecían los inmigrantes fallecidos.

Hasta el lugar llegó Mikellange Laloi, joven haitiana que sobrevivió al fatal accidente, y que relató: "Donde veníamos estaban arreglando el camino, había mucho pare, y el camión se vino por atrás y nos golpeó y de ahí no recuerdo más".

"Cuando desperté, encontré que estaban sacando la puerta para sacarme de adentro", prosiguió.

"El muchacho al que yo trataba como mi hermano estaba ahí y yo lo estaba llamando, le decía 'John levántate', y no se levantó... Se murieron mis amigos, me sacaron dentro de los muertos para llevarme, porque estaba preguntando mucho. Los taparon y yo les decía que no lo hicieran", agregó la mujer, llorando.

Otras siete personas quedaron heridas de diversa consideración y una mujer se encuentra aún en riesgo vital en el Hospital Base de Linares, debido a la gravedad de sus heridas, mientras un miembro del Consulado de Haití está realizando la tramitación para repatriar, hasta ahora, a uno de los fallecidos.