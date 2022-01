Un lobo marino fue encontrado herido esta tarde en la playa principal de Pelluhue, en la Región del Maule. Los veraneantes que andaban en la zona se acercaron para ver en qué condiciones estaba el ejemplar y se percataron de la situación, por lo que procedieron a llamar a Sernapesca. Personal del servicio llegó hasta el lugar para aislar el sector donde fue hallado el mamífero. Las autoridades recomiendan mantener una distancia prudente, no molestarlos, no alimentarlos y no botar basura en la playa.

