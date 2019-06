Goic acusa a oficialismo de provocar "fracaso" en discusión de Ley Nacional del Cáncer

La senadora Carolina Goic (DC) acusó al oficialismo de provocar el "fracaso" de la discusión de la Ley Nacional del Cáncer que debía verse esta tarde en la Comisión de Salud de la Cámara Alta.

La parlamentaria reaccionó indignada debido a que la iniciativa de la que ella ha sido una de las principales impulsoras, no pudo ser debatida por falta de quórum.

En ese sentido, Goic manifestó que "a mí me parece increíble, insólito. Hoy día el oficialismo parece que bloquea la tramitación de la Ley Nacional del Cáncer por falta de quórum. Porque no estuvieron presentes los senadores oficialistas -la senadora (Jacqueline) Van Rysselberghe, el senador (Francisco) Chahuán-, por falta de quórum fracasó la comisión, después de media hora que estuvimos esperando".

Oficialismo en su máxima expresión hace fracasar por falta de quórum sesión donde se vería financiamiento de #leynacionaldelcancer Ministro @ESantelicesC no llega y tampoco senadores @chahuan @jvanbiobio Una burla del oficialismo a pacientes y sus familias #TienposPeores

Goic también criticó la ausencia del ministro de Salud, Emilio Santelices, y aseguró que "hubiéramos esperado que estuviera él con el informe financiero a dar cuenta de cuáles son los recursos que va a tener la Ley Nacional del Cáncer".

"Creo que hoy día el oficialismo, el Gobierno, tiene que darle explicaciones a las familias de los pacientes que hoy día tienen cáncer", dijo la parlamentaria.

Además agregó que "no quiero pensar que haya sido una decisión acordada entre los senadores del oficialismo y el Gobierno".

A la ausencia de los senadores Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) y Francisco Chahuán (RN) se sumó la del opositor Guido Girardi (PPD)

En tanto, desde la Asociación Chilena de Agrupaciones de Pacientes Oncológicos (Achago) consideraron la situación como indignante y cuestionaron la ausencia del ministro Santelices.

Dónde están las prioridades Ministro? Nos interesa cuidar la retina d quienes van a presenciar eclipse pero no la vida d los pacientes con cáncer? Cada hora mueren 3 chilenos a causa del cáncer y senadores oficialistas no se presentan ante Com. d Salud haciendo fracasar instancia https://t.co/xwLjAY7t9v