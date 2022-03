Colmed recibió con "sorpresa" la crítica de Paris y dijo que ésta contradice su propia historia

El secretario nacional del Colegio Médico (Colmed), José Miguel Bernucci, aseguró este jueves en Cooperativa que recibieron "con sorpresa" la crítica realizada por el ministro de Salud, Enrique Paris, quien cuestionó que muchos funcionarios de la Administración entrante "se prepararon" para sus nuevos roles en el Colmed, pese a que él también fue líder del gremio y parte de un Gobierno.

"En el Ministerio de Salud, en Desarrollo Social, en Interior, en muchas reparticiones, están metidos todos los que formaron parte de la directiva o del aparataje burocrático del Colmed. Me parece que casi que se prepararon para llegar al Gobierno y utilizaron el Colegio Médico como una escuela de Gobierno", fue la crítica del secretario de Estado en entrevista con El Mercurio.

Ante esto, Bernucci afirmó que recibieron esta crítica "con bastante sorpresa y asombro, más que nada porque señalar algo así, de la forma en que lo hizo el ministro Paris, es finalmente desconocer un poco la historia del Colegio Médico".

"En la historia tenemos, por ejemplo, al doctor Sótero del Río, que fue el primer presidente del Colegio Médico y después asumió como ministro de Salud e incluso del Interior. Tenemos al del doctor Salvador Allende, quien fue presidente del Colegio y posteriormente Presidente de la República. Tenemos historia de múltiples diputados y senadores que han sido líderes del Colmed", puntualizó el profesional de la salud.

En esta línea, recordó que está "la historia del mismo doctor Paris, quien después de dos períodos (al mando del gremio) se sumó rápidamente al entonces equipo del candidato Sebastián Piñera, para en un tiempo después asumir como ministro".

"LOS MALTRATADOS HEMOS SIDO SU PROPIO GREMIO"

El ministro Paris, que deja su cargo este viernes, señaló también -en la entrevista antes citada- que para él "fue doloroso recibir críticas de mi mismo gremio, cuando nosotros estábamos haciendo todos los esfuerzos posibles" para realizar una gestión óptima de la pandemia del Covid-19.

La molestía del secretario de Estado no fue bien recibida por parte de Bernucci, quien aseguró que "la verdad es que los maltratados más que el ministro, hemos sido justamente su propio gremio", dado que -detalló- durante el actual Gobierno no se cumplieron acuerdos para mejorar la situación de los profesionales de la salud.

"Nosotros como Colegio la verdad es que también estamos bastante dolidos. Hoy le hicimos llegar una última carta al Presidente Piñera, con copia al mismo ministro París, donde señalamos que a pesar de tener múltiples acuerdos firmados de mejoras para los médicos, sobre todo del sector público, la verdad que esto durante los cuatro años de gobierno -más allá de la pandemia- no se cumplieron", acusó el secretario nacional del Colmed en diálogo con El Diario de Cooperativa.

Además, cuestionó que "hay que recordar también que los médicos fuimos los únicos excluidos del bono Covid luego de meses y meses de arduo trabajo".

COLMED INSISTE EN UN CAMBIO DE GOBERNANZA

Sobre la llegada de nuevas autoridades de Salud, Bernucci indicó que "lo principal que se debe hacer, y nosotros lo venimos señalando hace dos años y no porque hubo cambio de autoridades no lo vamos a volver a reiterar, es el cambio de la forma en que se toma las decisiones y la estrategia del manejo de la pandemia".

"Nosotros creemos que la gobernanza que se estaba utilizando hasta ahora, donde prácticamente las decisiones se tomaban con información muy opaca entre cuatro paredes y con cuatro o cinco personas sin darle mayor explicación a la ciudadanía, es algo que principalmente debería cambiar", puntualizó el representante del Colmed.

Afirmó también que desde el Colegio Médico "creemos que la gobernanza que tiene que estar a cargo de el Presidente y el Ministerio de Salud, debe abrirse hacia la comunidad científica, las universidades, los tomadores de decisiones y de esta forma tomar decisiones que sean mucho más transparentes".

Finalmente, el profesional de la Salud avistó que "no podemos pedir que la comunidad no cierto nos haga caso o pueda seguir una norma, si es que esta no hace sentido o no se sabe cómo se tomó dicha decisión".