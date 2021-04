Fenats denuncia que aún no se cancela "bono Covid" prometido a trabajadores a honorarios de la salud

La Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats Nacional) cuestionó al Gobierno por, a 7 meses de su anuncio, aún no concretar el pago del llamado "bono Covid" a los funcionarios a honorarios del sector.

Se trata de personal, detalló la gremial, "contratado a honorarios para subsanar la falta de personal especializado, que apoyara la tarea de atender las necesidades de la población azotada por la pandemia de Covid-19".

"El acuerdo -que fue fruto de las negociaciones sostenidas con Hacienda en el marco del Reajuste al Sector Público- se ha dilatado más allá de lo aceptable, con excusas que rayan en la falta de respeto", aseguró la Fenats Nacional.

Se trata de un estímulo de 200 mil pesos, cancelado por una sola vez a los trabajadores de la salud, incluidos los honorarios, pero este último grupo sigue sin recibirlo, "pese a que el compromiso inicial del Gobierno era entregarlo en el mes de febrero; eso se aplazó después hasta el 31 de marzo y, recientemente, las autoridades han expresado que solo se pagará a los funcionarios a honorarios que se hayan desempeñado en el área clínica de atención a pacientes".

Es "una aberración y una discriminación vergonzosa", cuestionó la organización.

"Son cientos los compañeros de trabajo contratados a honorarios que sostienen hoy en día la atención de los pacientes que se encuentran en Unidades de Tratamiento Intensivo y Cuidados Intensivos de todo el país. Ellos vinieron a suplir la función de los que se contagiaron, están enfermos o son de alto riesgo y no pueden exponerse al virus. Ellos también merecen recibir el bono de reconocimiento, pero el ministro (de Salud) insiste en buscar excusas para no dárselos. Son técnicos, enfermeros, auxiliares, administrativos, etc. cuyo trabajo es fundamental para sortear la pandemia", afirmó Adolfo Beckar, secretario general (s) de la Fenats Nacional.