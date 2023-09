Senador DC criticó al Gobierno por despidos en la salud pública

Tras las manifestaciones de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) y el llamado a paro de dos días de la Confederación Fenats Nacional, el senador DC Iván Flores reiteró su llamado al Presidente de la República y al ministro de Hacienda para "frenar las notificaciones y buscar una fórmula que permita continuar con este personal que refuerza día a día las atenciones en salud ante enormes demandas en el sector público".

"Que no digan que no lo vieron venir. Llevamos más de dos meses advirtiéndole al Gobierno lo que puede ocurrir si siguen en esta intención de despedir a los trabajadores que vinieron a reforzar por pandemia, pero que hoy día son parte integrante de los equipos de salud y que están tratando por todos los medios de dar respuesta a las listas de espera que siguen creciendo, las necesidades quirúrgicas, las por atención de especialidad, las que buscan atención a través del GES", apuntó.

Según el parlamentario, "es lamentable, pero no han escuchado a nadie; no escucharon a la Comisión de Salud del Senado, no escucharon nuestros oficios, no escucharon nuestra advertencia y tampoco escucharon ni a los trabajadores ni a los usuarios".

"Aplaudimos todos, incluyendo el Gobierno, a los funcionarios durante la pandemia y hoy día les dan una patada y los lanzan a la calle, los despiden. En el Senado realizaremos una sesión especial donde esperamos ahondar en este grave problema", finalizó.