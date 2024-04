Los tipos de edulcorantes y sus características

El Ministerio de Salud evalúa implementar un sello por edulcorantes, es decir, un etiquetado frontal en los alimentos para advertir sobre el consumo de estos productos en niños y niñas, debido a la posibilidad de que su consumo excesivo pueda ser perjudicial para la salud.

En mayo 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una directriz basada en evidencia científica sobre el uso de edulcorantes sin azúcar, en la cual se sostiene que los edulcorantes no son factores dietéticos esenciales y carecen de valor nutricional.

Natalia Rebolledo, investigadora del Centro de Investigación en Ambiente y Alimentación y Prevención del INTA de la Universidad de Chile, explicó en Cooperativa que "no es que no hay que consumirlo por nada, sino que hay que consumirlo con moderación". En esta línea, remarcó que "el que no se usa es el más sano, idealmente no deberíamos endulzar, ya que lo que necesitamos para vivir lo podemos obtener de nuestra alimentación diaria, no necesitamos agregar azúcar. El dulzor no produce nada a nivel biológico".

"En los estudios que hemos hecho en el INTA, es que la mayoría de los edulcorantes no se consumen agregándolos al té o al café, sino que vienen en estos alimentos empaquetados, principalmente las bebidas, leches saborizadas, jugos, y por eso surge la propuesta del Minsal".

Para lo anterior, el Ministerio llevará a cabo un proceso de consulta para la implementación de una leyenda en el etiquetado frontal de los alimentos que lea: "Contiene edulcorantes. Evite consumo en niños".

ALGUNOS TIPOS DE EDULCORANTES :

-Aspartamo: se deriva de un azúcar y es un edulcorante que se encuentra en las bebidas light; el año pasado se declaró que podría ser potencialmente cancerígeno.

-Sucralosa: se obtiene de azúcares a través de un proceso químico.

-Stevia: se extrae de una planta, pero se considera como un edulcorante no nutritivo y que la OMS también desaconseja su uso.

-Alulosa: es un endulzante bajo en calorías, también está en la naturaleza -como el trigo y frutas-, pero al ser un edulcorante nuevo aún no hay estudios respecto a consecuencias en la salud.

-Maltitol: es un azúcar que viene del alcohol, aporta calorías, pero se debe consumir en bajas cantidades sino provocan problemas gástricos.

-Monkfruit: se considera natural y proviene de una fruta, es no calórico y no se recomienda en exceso. Se encuentra principalmente en los productos proteicos.

-Tagatosa: es un azúcar similar a la sacarosa, pero tiene 38% menos de calorías; se considera segura resguardando las cantidades.