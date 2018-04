Piden financiamiento estatal para tratar a niños con atrofia muscular espinal

Dos madres de pequeños que padecen de atrofia muscular espinal, enfermedad degenerativa que lleva a la muerte en poco tiempo, interpusieron un recurso de protección a favor de sus hijos para que el Estado les brinde la posibilidad de acceder al tratamiento que cuesta 500 millones de pesos al año y que no es cubierto por ninguna entidad.

El documento presentado por las mujeres está dirigido en contra del Hospital Las Higueras de Talcahuano, el Servicio de Salud Concepción, Fonasa y el Ministerio de Salud.

Daniela Díaz, una de las madres que presentó el libelo, relató que le dijeron que su hijo "es un niño en el que se va a gastar mucho dinero y que ese dinero se podría repartir en otras enfermedades, pero ese niño es mi hijo y yo quiero disfrutar a mi hijo, quiero vivir con mi hijo, quiero verlo crecer, no quiero estar todos los días diciendo 'se va a morir'".

Elvira Fuentealba, la otra madre recurrente, afirmó que la situación "me da rabia, me da pena. Cuando fui a entregar la carta al Servicio de Salud me dijeron que era imposible costear el medicamento de Ignacio por el alto costo. Me llegaron a decir que ellos prefieren salvar la vida de otros niños, por el alto costo del medicamento".

En tanto, Ingrid Ríos, directora de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío, detalló que "nosotros interpusimos recurso de protección por ambas familias ante la Corte de Apelaciones de Concepción, estos recursos se acogieron a tramitación, por lo tanto, se están pidiendo informes a las instituciones recurridas".

La profesional explicó que "lo que se solicita es la protección a las garantías constitucionales, que son el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, en este caso, los niños que requieren este medicamento y el derecho a la igualdad ante la ley".

Luego de acoger estos recursos, se espera que durante este mes el tribunal de alzada penquista entregue su veredicto en este caso.