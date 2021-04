Polémica causa disposición del ISP que obliga comprar anticonceptivos con receta médica

Polémica ha causado la disposición del Instituto de Salud Pública (ISP) de exigir una receta médica a todos los medicamentos con condición de receta simple, incluidos los anticonceptivos, a excepción del anticonceptivo de emergencia.

La información se tomó las redes sociales, ubicando "anticonceptivos" como trending topic en Twitter, misma red social que utilizó la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, para anunciar que pedirá que se revierta la medida.

#Anticonceptivos Estamos realizando gestiones para que el ISP revierta en el más breve plazo la disposición de exigir receta médica para la compra de anticonceptivos. Esta medida vulnera aún más a miles de mujeres que ya enfrentan situaciones complejas por esta pandemia. — Mónica Zalaquett S. (@monicazalaquett) April 5, 2021

La bancada de diputados y diputadas del PPD ofició al Instituto de Salud Pública (ISP) y a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, para que se revierta la exigencia de presentar una receta a todos los medicamentos con condición de receta simple, incluidos los anticonceptivos, a excepción del anticonceptivo de emergencia.

El diputado y ginecólogo Ricardo Celis expresó que "nos han llegado numerosas denuncias de mujeres que al comprar sus anticonceptivos en la plataforma on line de todas las cadenas de farmacias, se les exige receta médica. Me parece inaceptable esta barrera de entrada y económica en métodos de regulación de la fertilidad que está ocurriendo en nuestro país. Me sumo a la entrega gratuita de recetas y acciones para terminar con esta discriminación a los derechos reproductivos de las mujeres, a la espera de que se pueda echar pie atrás a esta disposición".

La diputada y miembro de la Comisión de Mujeres, Patricia Rubio, señaló que es "inexplicable que se esté exigiendo receta médica para los anticonceptivos, dificultando de esta manera el control de la natalidad de las mujeres, justo en momentos en que hay que evitar los desplazamientos y salidas. Basta de poner en peligro la salud reproductiva de las mujeres en Chile".

La diputada y miembro de la Comisión de Salud, Andrea Parra, manifestó que "la disposición del ISP vulnera los derechos sexuales y reproductivos. Exigimos que se revierta el criterio y se puedan comprar anticonceptivos sin receta médica. El Estado no puede agregar más incertidumbre y estrés a las mujeres"."Muchas mujeres deberán pagar una consulta médica para obtener una receta para anticonceptivos, ya que los consultorios que los dan gratis están colapsados. Estamos en una situación crítica en materia sanitaria, lo que ha repercutido en el bolsillo de muchas mujeres. Hoy más que nunca es necesario dar todas las garantías para evitar embarazos no deseados", agregó el también miembro de la Comisión de Salud, doctor Patricio Rosas.