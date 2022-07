Presidente Boric anunció copago cero para tramos C y D de Fonasa en la red pública

El Presidente Gabriel Boric anunció este miércoles que los usuarios de los tramos C y D de Fonasa podrán acceder de forma gratuita a atenciones en la red pública de salud.

En una actividad realizada en el Hospital Félix Bulnes de la comuna de Cerro Navia, el Mandatario dijo que "es un avance histórico en materia de salud. Han sido muchas generaciones de chilenos y chilenas los que han soñado con lo que hoy día estamos avanzando en hacer realidad, que sea un sistema de salud público gratuito para todos los usuarios de Fonasa".

"Un sistema que funcione en base a ciudadanos, en base a las necesidades de las personas y no al tamaño de la billetera de cada uno. Hoy en Chile habemos más de 15 millones de personas en Fonasa y de ellas más de cinco millones pertenecen a los tramos C y D, y quiero que sepan que hoy día estos tramos realizan un copago por las atenciones en la red pública de salud de un 10 por ciento del tramo C y de un 20 en el tramo D, y nos parece que esto es injusto, porque la salud tiene que ser un derecho", añadió Boric.

El Presidente agregó que esta medida regirá desde el 1 de septiembre y abarcará las prestaciones GES y no GES, con un ahorro estimado de 265 mil pesos al año por familia.

"Esto se alinea con el propósito de bajar la carga que las familias tienen ante lo que debieran ser derechos", puntualizó.