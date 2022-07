El ex diputado, ex ministro de Defensa y ex presidente de RN Mario Desbordes afirmó en El Primer Café que las medidas sobre seguridad pública anunciadas la última jornada por el Presidente Gabriel Boric, si bien tienen "cosas buenas", también presentan "vacíos muy graves". Entre las "ausencias enormes" apuntó que la propuesta "no dice absolutamente nada de cuál es el plan de reestructuración o modernización de Carabineros". A juicio del también ex uniformado, "el Presidente tiene que volver a la lógica que tuvo en algún minuto de un acuerdo nacional en seguridad pública, porque el esfuerzo que se anuncia no es lo que se necesita para enfrentar la principal prioridad de los chilenos, la delincuencia: se quedó corto de manera brutal". Por otra parte, Desbordes deploró lo que consideró fue un "desempeño paupérrimo" del delegado presidencial de La Araucanía, Raúl Allard, en la entrevista que concedió esta mañana en El Diario de Cooperativa: "Quedé súper preocupado, más de lo que ya estaba, porque no contestó nada, no había coherencia en sus respuestas y eludió todo".

LEER ARTICULO COMPLETO