Este viernes se realizará segunda comisión convocada por el Gobierno

Este viernes, a las 09:00 de la mañana, el Presidente Sebastián Piñera conformará su segunda comisión por los cinco "grandes acuerdos nacionales" anunciados por el Gobierno, siendo esta vez el grupo de trabajo sobre seguridad, que será liderado por el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Hasta el momento han confirmado su asistencia parlamentarios, alcaldes y dirigentes de la sociedad civil, entre ellos el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y el senador del PPD Felipe Harboe.

Sobre sus razones para asistir, el senador Harboe planteó que "uno no puede restarse a poner la experiencia que ha tenido en materia de seguridad en un tema tan relevante para los ciudadanos, así que, tal como lo he hecho siempre, estaré disponible para conversar, para proponer agenda y sacar adelante los temas más importantes en materia de seguridad pública para el país".

El parlamentario del PPD también lanzó una crítica a quienes se restan de este tipo de reuniones afirmando que "el país espera de su dirigencia política la suficiente responsabilidad como para no cerrar las puertas del diálogo".

El ex canciller socialista José Miguel Insulza, actual senador por Arica y Parinacota, también fue invitado a la comisión, sin embargo, el ex secretario general de la OEA aún no confirma su asistencia, luego que la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, se restara del grupo de trabajo en materia de infancia.