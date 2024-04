Francisco Cox por levantamiento de secreto bancario: "Son eslóganes"

El abogado Francisco Cox, de reconocida experiencia nacional e internacional en casos complejos, cuestionó que en Chile el debate público y político sobre seguridad está basado en "eslóganos sin sustento", puesto que -afirmó- ya existen las herramientas para investigar y perseguir al crimen organizado, pero se requiere una mejor dirección y organización de las instituciones.

El letrado, único chileno que ha litigado ante la Corte Penal Internacional, habló en esos términos al abordar la discusión sobre el levantamiento del secreto bancario, incluido en el proyecto de ley de inteligencia económica mediante la cual el Gobierno busca fortalecer el seguimiento de la "ruta del dinero" del crimen.

"Me parece que sí es necesario y útil levantar el secreto", opinó en Lo Que Queda del Día, sin embargo, criticó: "Me llama la atención que sea una bandera de lucha. A veces me da la sensación de que nuestra discusión sobre seguridad son eslóganes y titulares estridentes para dejar tranquila a la opinión pública, sin mayor sustento".

Aquello porque "si levantamos el secreto bancario de todas las personas, y yo no tengo indicios, ¿cómo guío y qué cuentas corrientes voy a buscar? En mi experiencia como abogado, he visto en casos de delitos económicos que con relatividad facilidad (ya) se levanta cuando se tiene indicios", puntualizó.

"Uno debiese tener algún indicio de alguna comisión de delito para poder levantar fácilmente el secreto bancario. Y esto de salir a pescar cualquier cuenta corriente, tampoco va a ser muy efectivo; se necesitan analistas y una estrategia, y algún indicio que permita pasar por encima de la privacidad. Y hoy se puede con la sospecha", reforzó.

Por otro lado, consideró que en este marco también hay "una discusión que se da en todos los niveles, de cuánto está uno dispuesto a ceder derechos por seguridad, y al parecer en Chile estamos dispuestos a ceder muchos derechos", ante lo cual advirtió: "Hay que poner en la balanza que los derechos que se entregan no se recuperan, y aquí hay un derecho a la privacidad".

Asimismo, comparó que hace años, muchas autoridades usaban la frase 'el que nada hace, nada teme', respecto al control de identidad: sin embargo, cuando se habla de secreto bancario, hay voces más de resistencia y no es escucha ese lema".

CONTRA EL "FETICHISMO" LEGAL

A juicio de Cox, estudioso del crimen organizado, "hechos recientes han demostrado que se tiene la capacidad para investigar a bandas de crimen organizado, en ese sentido hay buenas noticias. ¿Ahora, es eso suficiente? Me parece que no".

"Las herramientas están", insistió, por lo que el hecho de creer que "se necesitan más y más herramientas legales, este fetichismo legal de que la única forma es dicta una ley, es muy problemático, porque se dictan y no se les da seguimiento".

"Hablar de seguir la 'ruta del dinero' también es un eslogan, porque Chile no tiene una institución de capaz de hacer eso", ejemplificó, "pero -remarcó- con lo que se tiene se puede hacer un trabajo bien dirigido y organizado, y con una visión del fenómeno delictual".

Al respecto, destacó "la creación de la unidad ECOH (Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios) de la Fiscalía, que trae un poco la experiencia de que lo eran las unidades de focos; hace análisis del fenómeno, y por lo tanto se empieza a entender, y se pasa de lo reactivo a lo proactivo, y los fiscales que dirigen tiene una visión más global del fenómeno".

Advirtió, en tanto, que "otro punto que no está en la discusión (pública) es cómo están siendo cooptados funcionarios públicos, si es que lo están siendo, por parte de las bandas del crimen organizado".

"Todos quienes han estudiado el crimen organizado, saben que sí o sí se necesita cooptarlos, y eso no está en ninguna parte de la discusión de la agenda de seguridad. No sé por qué, pero no lo menciona nadie", concluyó.