Gobierno busca modificar ley de Responsabilidad Penal Adolescente

Fue un anuncio de la última cuenta pública: el Gobierno pretende ingresar este mes un proyecto que busca modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente aunque todo indica que hay poco apoyo político para hacerlo.

El tema resurgió tras hechos de violencia delictual por parte de menores de edad, como el caso del joven que con 21 delitos previos, intentó robar una casa en La Reina y asesinó a una mujer y el asesinato del cabo Óscar Galindo de Carabineros.

Desde La Moneda han dado algunas luces sobre cómo pretenden que sea el proyecto que tendrá dos dimensiones de cambios: piden que se considere la reincidencia de los delitos que actualmente no es tomado como agravante en la justicia en adolescentes y que los jueces no bajen en un grado las penas.

Para el senador (DC) Francisco Huenchumilla, presidente de la Comisión de Constitución e integrante de la Comisión de Seguridad Pública, "esto es una cosa no sólo en Chile, sino que en el mundo, que pensar que por el sólo hecho de subir las penas los problemas se van a terminar".

Y agregó que "me parece que no va por ahí el camino; el camino va por un nuevo camino de intervención, de tratamiento de los menores infractores de ley".

Defensora de la Niñez: "Me preocupa"

El mismo punto es recalcado por la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, quien asegura que hay que mejorar el control de los servicios, centros de inserción, y que no es bueno endurecer la norma.

"Me preocupa mucho porque el anuncio que dice relación con no considerar la rebaja en un grado de la pena implicaría no tener necesidad de tener una justicia diferenciada, porque si es que no se le va a permitir al juez hacer esa rebaja que él contempla en la ley, la pregunta que surge es, entonces, lo que se quiere hacer erradicar el concepto de justicia juvenil, que es una justicia distinta de la justicia de adultos", aseguró.

"Me parece que obviamente es una situación que debe preocupar al alero de los estándares internacionales de derechos humanos respecto de niños, niñas y adolescentes", finalizó.

La Responsabilidad Penal Adolescente es además vista por la Comisión de Seguridad que instaló el Gobierno y que tiene como fecha final fines de junio para entregar sus conclusiones.

Además, La Moneda estudia cambios a la Ley de Armas.