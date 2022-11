El diputado y timonel de Convergencia Social, Diego Ibáñez, destacó en El Primer Café la reunión que sostuvo el lunes la ministra del Interior, Carolina Tohá, con parlamentarios de diferentes sectores políticos para avanzar en el "Compromiso Transversal por la Seguridad". El líder frenteamplista reprochó que desde la oposición hayan advertido que habrá dificultades para lograr unanimidad: "No podemos ir con la primera disposición de que no va a pasar nada", sostuvo. "Hay que partir con la predisposición de que es un tema urgente", para el que "necesitamos a todos arriba de la mesa para contribuir, y la ministra Tohá nos ha transmitido que está dejándolo todo para poder generar un puente y que en el Congreso podamos generar acuerdos", contó. Ibáñez dijo también que "no todo puede pasar por leyes, la dimensión legislativa es un ámbito que demora y hay cuestiones administrativas que ir resolviendo" en paralelo.

