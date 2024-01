Orrego acusó a Monsalve de "tratar de minimizar" la crisis de seguridad

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, acusó en Cooperativa que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, intenta "minimizar" la gravedad de la crisis de seguridad en el país, al enfocar la discusión hacia la precisión de las cifras.

Atendido que la autoridad de Gobierno puso en duda el aumento de 12% en los homicidios en la capital reportado por el Ministerio Público, Orrego relevó que "de repente siento que hay gente que trata de minimizar un poco la gravedad de lo que estamos viviendo".

"Por ejemplo, leí al subsecretario del Interior que señalaba que hay un problema metodológico, que se estaban incluyendo homicidios frustrados, no entendí demasiado bien lo que explicaba, pero yo digo: es tan grave lo que está ocurriendo, y en el contexto latinoamericano, lo que tenemos que tener claro es que Chile no es inmune a lo que pasa en otros países", subrayó en El Diario de Cooperativa.

Orrego acotó que "cuando uno mira lo que está pasando en el resto del continente, lo que tendría que decir, más que ponerse a pelear con fiscales por temas metodológicos, es que esto es gravísimo, que nunca habíamos tenido tanto uso de armas de fuego en la historia de Chile, que nunca habíamos tenido tantos homicidios de personas inocentes, y también producto de ajustes de cuenta, y que llegó el momento de tomar el toro por las astas; dejarnos de declaraciones grandilocuentes y tomar acciones".

"SENTIDO DE URGENCIA"

Consultado sobre el avance del "fast track" de seguridad, pidió que "no sobre exageremos el tema legal, si muchas veces el problema es de gestión", ejemplificando que "aprobamos hace un año y medio 5 mil millones de pesos para la PDI, que todavía están trancados por una polémica técnica con el Ministerio del Interior. Pero por favor, ¿qué sentido de urgencia es ese?".

Asimismo, "llevamos dos años y todavía no se dicta el reglamento de la ley de control de armas, eso nos dicen los fiscales. Entonces no digamos que todo es falta de ley o falta de plata. Se requiere también un sentido de urgencia".

En la misma línea, Orrego recalcó que los gobernadores han solicitado un rol más activo en la discusión de seguridad: "Estamos haciendo la pega, ¿por qué no nos dan las atribuciones? ¿Por qué no se nos incorpora? Yo veo que siempre citan a La Moneda a los alcaldes y a todo el mundo, y no se nos cita a los gobernadores (...) se dicen cosas como que 'se requiere a todo el mundo', han hecho suya mi frase de que 'no sobran manos', pero al final del día no trabajamos todos juntos", fustigó.

"¿Significa esto que le queremos disputar al Ministerio de Interior el liderazgo y la responsabilidad en materia de seguridad? Por supuesto que no, lo que queremos es colaborar, porque la gente nos dice todos los días: 'estamos desesperados, tenemos miedo'", cerró el gobernador.