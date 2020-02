El terremoto del 27 de febrero de 2010 dejó inutilizable el Museo O'Higginiano de Talca. Tras 10 años y más de 1.200 millones de pesos de inversión está reconstruido, pero aún no abre sus puertas y no está pronto a hacerlo. Una generación completa de estudiantes no lo conoce y se espera que recién el primer semestre del 2021 vuelva a recibir visitantes.

