Hace 10 años, en el antiguo Hospital Félix Bulnes, Jesenia Garrido dio a luz a su hija Esperanza. Su nombre no es casualidad: nació en la madrugada que ocurrió el terremoto que azotó a la zona centro sur del país y que provocó daños irreparables en ese recinto. La mujer regresó hoy, por primera vez tras esa experiencia, al hospital, y entre lágrimas recordó lo sucedido: "Pensé que mi guagua estaba muerta porque todos decían que no tenía latidos y la matrona, la señora Marlene, me decía que no se iba a morir, que la esperanza es lo último que se pierde y fuimos tan valientes".

