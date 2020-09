Un temblor de magnitud 7 en escala Richter y una seguidilla de réplicas han afectado al norte de Chile, con epicentro en Huasco, desde la madrugada del martes. Pese a su gran número, explica el geólogo Miguel Cáceres, la energía liberada en estos movimientos telúricos no es suficiente para considerar anulada la "brecha sísmica" que vive la Región de Atacama desde el 11 de noviembre de 1922, cuando un terremoto de magnitud 8,5 Richter "destruyó Vallenar y Copiapó". "Desde esa fecha hasta ahora no hemos tenido ninguno que lo iguale. Por ende, la brecha sísmica no ha desaparecido ni ha disminuido", dijo el experto a Cooperativa. En este sentido, si bien "no se pueden predecir los terremotos, sí podemos decir que en algún momento del futuro -puede ser mañana, en 10 años o en 100- va a venir un gran evento sísmico", advirtió el científico.

LEER ARTICULO COMPLETO