Felipe Ulloa, geógrafo de la Universidad de Chile y ex consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en materia de transportes y desarrollo, ve "bastante positivo" el proyecto que tienen los municipios de Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura de realizar una autopista subterránea por Av. Las Condes, entre Estoril y la Ruta G-21 (en la Plaza San Enrique) "si y solo sí" se cumple el único objetivo de la iniciativa: poder financiar la extensión de la futura Línea 7. "No podemos empezar a poner tarifas en la ciudad si es que no mejoramos el transporte público sustancialmente", señaló el experto.

